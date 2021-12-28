В китайских «Макдоналдсах» во время еды можно будет сбрасывать калории на велотренажёрах

Если нововведение получит достаточное количество положительных отзывов, руководство китайских «Макдоналдсов» расширит идею на все рестораны сети. Тренажёры сделаны из переработанного пластика, и кроме пользы для организма, призваны вырабатывать экологичное электричество. При работе на тренажёре, от вырабатываемой им энергии, посетители могут заряжать гаджеты.

«Велотренажёры помогут уменьшить чувство вины за идею съесть фастфуд. Также в процессе вращения педалей вырабатывается экологически чистое электричество, благодаря которому любой посетитель легко сможет зарядить свой гаджет», — говорится в сообщении пресс-службы ресторанов.

Но пока у идеи больше критиков. По их мнению, мало кто захочет заниматься на тренажёре во время еды. К тому же не многие захотят делать это публично в таком месте, а не в спортзале.