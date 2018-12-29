В китайских школах ввели «умную» форму для слежки за учениками

В Китае начали внедрять «умную» школьную форму, которая имеет встроенные чипы для отслеживания передвижения учеников и предотвращает прогулы.

Такая форма уже используется в одиннадцати школах юго-западной провинции Гуйчжоу. Производителем выступает местная компания Guanyu Technology.

Когда ученик заходит в школу, система записывает дату и время, а также короткое видео, к которому родители могут получить доступ через мобильное приложение. Система распознавания лиц гарантирует, что форма надета на правильном ученике и школьники не «мухлюют». В случае прогула или ухода из класса без разрешения, автоматически извещаются учителя и родители, а выход из школы активирует звуковой сигнал тревоги. GPS-модуль позволяет отслеживать перемещения школьников даже за пределами школы.