В китайском Ухане у лабораторных крыс обнаружили новый вирус

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В китайском Ухане у лабораторных крыс обнаружили новый вирусБудем надеяться, обойдётся без пандемий
В Сети появилась информация, которая может ввергнуть параноиков и ипохондриков в ужас — специалисты уханьской лаборатории в Китае обнаружили новый вирус LsPyV KY187 у грызунов.
Сообщается, что патоген очень похож на полиомавирус, но при этом протекает в лёгкой форме. Что интересно, это не первое «появление» данного вируса — ранее он его уже фиксировали у мышей-зебр в Кении в 2016 и 2019 годах.
Именно оттуда микроорганизм и отправился для исследований в центр в Ухане.
По словам учёных, влияние вируса на людей необходимо дополнительно изучить. На данный момент не то чтобы известно, насколько он заразен и патогенен. Вполне возможно, что переживать-то и не о чем.