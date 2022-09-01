В китайском Ухане у лабораторных крыс обнаружили новый вирус

Сообщается, что патоген очень похож на полиомавирус, но при этом протекает в лёгкой форме. Что интересно, это не первое «появление» данного вируса — ранее он его уже фиксировали у мышей-зебр в Кении в 2016 и 2019 годах.

Именно оттуда микроорганизм и отправился для исследований в центр в Ухане.

По словам учёных, влияние вируса на людей необходимо дополнительно изучить. На данный момент не то чтобы известно, насколько он заразен и патогенен. Вполне возможно, что переживать-то и не о чем.