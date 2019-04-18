В КНДР испытали новое тактическое управляемое оружие

В КНДР испытали тактическое управляемое оружие нового типа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он прокомментировал событие, как «очень весомое» для усиления армии. По сообщению ЦТАК, ракета оснащена «мощной боеголовкой» и для управления использовался «специфический режим».

Дальнейшие подробности северокорейское СМИ не сообщило. Само понятие «тактического» оружия подразумевает оружие ближнего действия. Это первое испытание оружия в КНДР после второго саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, военные эксперты Южной Кореи полагают, что КНДР 17 апреля испытала новые тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета и малым радиусом действия, но с высокой скоростью. По данным источника, в КНДР испытали ракеты класса «земля-земля» с дальностью полета около 20 километров, либо крылатые ракеты.