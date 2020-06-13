В коде Android 11 появилось подтверждение разработки "убийц" AirPods от OnePlus

Как это бывает в подобных случаях, источником утечки стал популярный интернет-ресурс XDA-Developers, специалисты которого и обнаружили в коде бета-версии Android 11 для OnePlus 8 упоминание устройства, которое, вероятнее всего, и станет конкурентом AirPods. По крайней мере это основная догадка, которая приходит в голову при прочтении названия устройства — OnePlus Pods.

Что интересно, версию о том, что это будут наушники и именно что в форм-факторе продукта от Apple, говорит еще и то, что в исходном коде, описывающем устройство, имеется строка “com.oneplus.twspods”.

К сожалению, пока что в сети так и нет никакой информации о том, какими именно получатся новые наушники от OnePlus. Можно лишь сказать (да и то опираясь лишь на слухи), что анонс девайса может состояться уже в июле текущего года.