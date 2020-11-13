В коде iOS 14.3 была найдена внешность неанонсированных полноразмерных наушников Apple

Напомним, что предварительное название наушников - AirPods Studio. Судя по логотипу, наушники получат симметричный дизайн. По данным источников, полноразмерные наушники Apple можно будет надевать любой стороной. Так, в них могли интегрировать специальные датчики, которые автоматически распределяют соответствующие каналы под правое и левое ухо.

Также наушникам приписывают способность понимать, когда пользователь снимает их с головы. Таким образом, в момент снятия, гарнитура сможет поставить трек на паузу. Предполагается, что анонс состоится в начале следующего года.