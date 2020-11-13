Наука и технологии
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В коде iOS 14.3 была найдена внешность неанонсированных полноразмерных наушников Apple
AirPods Studio
В сети давно ходят слухи о том, что американская компания Apple намерена выпустит свои первые полноразмерные наушники. Сейчас же об этом можно говорить уверенно, поскольку издание 9to5mac нашло в коде операционной системы iOS 14.3 внешность грядущей гарнитуры.
Напомним, что предварительное название наушников - AirPods Studio. Судя по логотипу, наушники получат симметричный дизайн. По данным источников, полноразмерные наушники Apple можно будет надевать любой стороной. Так, в них могли интегрировать специальные датчики, которые автоматически распределяют соответствующие каналы под правое и левое ухо.
Также наушникам приписывают способность понимать, когда пользователь снимает их с головы. Таким образом, в момент снятия, гарнитура сможет поставить трек на паузу. Предполагается, что анонс состоится в начале следующего года.