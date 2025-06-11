В коде iOS 26 нашли упоминание AirPods Pro 3 — Apple готовится к релизу

Об этом сообщил инсайдер Стив Мозер, изучивший UI-фреймворк, связанный с аудиоустройствами. В списке значатся AirPods Pro, AirPods Pro 2 и загадочные AirPods Pro 3, которых компания пока официально не представила.

Ранее в системе Apple уже появлялось косвенное подтверждение новой модели — тогда упоминание о «втором поколении AirPods Pro» было изменено на «AirPods Pro 2 или новее». Ожидается, что новинка будет представлена осенью 2025 года.

По слухам, AirPods Pro 3 получат обновлённый дизайн кейса, улучшенное активное шумоподавление, более качественное звучание благодаря новому аудиочипу, а также дополнительные функции, включая мониторинг сердечного ритма и, возможно, измерение температуры.

Apple, как обычно, не комментирует утечки, но все признаки указывают на скорый релиз.