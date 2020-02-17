В компании Илона Маска назвали "придурками" работников, прогуливающих работу

Если кратко, то вся суть “Антируководства” заключается в том, что сотрудник компании обязан делать все то, что в его силах, чтобы увеличить свою собственную производительность. Для этого автопроизводитель даже ввел фирменный девиз: “Мы Tesla. Мы меняем мир. Мы готовы все переосмыслить”.

Также в документе говорится о том, что, по мнению компании Илона Маска, работники, по тем или иным причинам прогулявшие работу, являются самыми настоящими придурками: ”Мы предполагаем, что если вы не сообщите о своем отсутствии, и не явитесь на работу, вы — придурок. У вас должна быть действительно веская причина”.