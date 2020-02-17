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В компании Илона Маска назвали "придурками" работников, прогуливающих работу
Об этом прямо говорится во внутреннем документе компании
Журналисты американского издания Business Insider опубликовали внутренний документ компании Tesla под названием “Антируководство”. Он написан достаточно резким языком, а в его основу легло описание стандартов эффективности компании.
Если кратко, то вся суть “Антируководства” заключается в том, что сотрудник компании обязан делать все то, что в его силах, чтобы увеличить свою собственную производительность. Для этого автопроизводитель даже ввел фирменный девиз: “Мы Tesla. Мы меняем мир. Мы готовы все переосмыслить”.
Также в документе говорится о том, что, по мнению компании Илона Маска, работники, по тем или иным причинам прогулявшие работу, являются самыми настоящими придурками: ”Мы предполагаем, что если вы не сообщите о своем отсутствии, и не явитесь на работу, вы — придурок. У вас должна быть действительно веская причина”.