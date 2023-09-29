В компании «Лаборатории Касперского» рассказали об опасных приложениях в App Store

Мошенники создали приложения для iOS, которые целью имеют получение личных данных русскоязычных пользователей. Эти приложения маскировались под разные платформы, включая инструменты для учёта криптовалют и мини-игры для проверки финансовых знаний. Их целью было заманивание пользователей в финансовые мошеннические схемы.

Специалисты из «Лаборатории Касперского» обнаружили такие приложения в App Store и уведомили Apple. В настоящее время приложения удалены из магазина. Эксперты рекомендуют пользователям быть бдительными и проверять рейтинг и отзывы приложений, так как обнаруженные мошеннические приложения имели низкий рейтинг и отрицательные отзывы. Также следует использовать мобильные антивирусные решения для дополнительной защиты.

Мошенники использовали фишинговые страницы, чтобы собрать личные данные пользователей. Они представляли свои приложения как инвестиционные платформы с обещаниями высоких доходов. Пользователей просили заполнить анкеты с личными данными, а затем звонили им, пытаясь склонить к инвестициям в сомнительные проекты. Мошенники были настойчивыми и навязчивыми в своих попытках обмана.