В компании «Сбер» предупредили россиян о подложных Wi-FI точках

Сбербанк предупреждает, что мошенники могут использовать публичные Wi-Fi или создавать поддельные точки доступа в интернет, чтобы украсть личные данные россиян и вынести деньги со счетов.

Мошенники могут создать фальшивый Wi-Fi или взломать публичный, чтобы получить доступ к вашим личным и банковским данным. Банк советует перед подключением к Wi-Fi убедиться, что используется безопасное шифрование WPA2/WPA3, что можно проверить в настройках точки доступа.

При использовании публичных Wi-Fi-сетей лучше не использовать банковские приложения, не проводить оплаты и не скачивать файлы. Эксперты также рекомендуют посещать только сайты с безопасным подключением (обозначается замочком и буквами https) и установить антивирусное программное обеспечение на своём смартфоне.