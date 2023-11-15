В компании Сбер разработали «умную» систему киберзащиты

Сбербанк взялся за борьбу с киберугрозами, представив свою новую интеллектуальную платформу на SOC-Форуме. Зампред правления банка, Станислав Кузнецов, выразил необходимость создания национальной системы фрод-мониторинга для эффективного противодействия кибермошенничеству и призвал объединить усилия всех заинтересованных сторон.

Платформа, получившая название Sber XTI, представляет собой интеллектуальную систему управления киберугрозами. Кузнецов подчеркнул готовность банка внести свой вклад в создание национальной системы кибербезопасности и объявил о начале боевого пилотирования новой платформы. Он пригласил всех заинтересованных ознакомиться с системой на форуме и принять участие в её пилотном запуске.