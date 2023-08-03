В компании Тинькофф придумали, как обучать ИИ в 20 раз быстрее

Учёные из лаборатории искусственного интеллекта Tinkoff Research смогли разработать новый алгоритм обучения ИИ, который работает гораздо быстрее и качественнее, чем все существующие методы. Исследователи применили этот метод, названный SAC-RND, к робототехническим симуляторам и получили впечатляющие результаты.

Обучение искусственного интеллекта требует больших ресурсов, таких как вычислительные мощности, финансы и время. Новый метод позволяет существенно ускорить развитие областей, где применяются роботы с ИИ, таких как робототехника.

Применение алгоритма SAC-RND может привести к улучшению безопасности беспилотных автомобилей, оптимизации процессов доставки и логистики, а также сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Это открытие имеет большой потенциал для улучшения работы специализированных роботов и приближает возможность создания универсального робота, способного выполнять разнообразные задачи.

Данные результаты были представлены на мировой конференции по машинному обучению (ICML), где они вызвали большой интерес и признание. Это открытие может стать значимым шагом в развитии области искусственного интеллекта и привести к созданию новых инновационных технологий.