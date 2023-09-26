В компании Яндекс разработали сервис защиты от DDoS-атак

Компания «Яндекс» выпустила новый сервис Smart Web Security, который предназначен для защиты веб-приложений от атак DDoS. Эта технология использует искусственный интеллект и связана с функцией «капчи», которая проверяет, является ли посетитель человеком или ботом.

Smart Web Security способен обнаруживать и блокировать сложные атаки, которые могут имитировать поведение реальных пользователей. Он базируется на внутренней разработке «Яндекса» под названием «Антиробот», которая уже защищает сервисы компании от атак DDoS и постоянно обучается на живом трафике.

После начальной проверки алгоритмами, сервис может перенаправить пользователя на Yandex SmartCaptcha, чтобы предоставить дополнительный уровень защиты и избежать ложных срабатываний. В настоящее время Smart Web Security доступен бесплатно для ограниченного числа пользователей, и в будущем может быть дополнен технологией WAF для фильтрации сетевого трафика. Кроме того, Smart Web Security уже интегрирован с другими продуктами Yandex Cloud.