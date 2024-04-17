В комплексы РЭБ российских беспилотников внедрят ИИ

По словам генерала Ласточкина, сейчас ни одна опытно-конструкторская работа по комплексам РЭБ, в том числе задействованных в БПЛА, не начинается без рассмотрения возможности использования ИИ, позволяющего повысить эффективность применения вооружений. Это касается и распознавания целей в комплексах РЭБ на БПЛА.

Для этих целей в комплексах РЭБ уже в ближайшее время на беспилотниках будут внедрены нейросети для автоматического распознания целей и перехода к полёту по заложенному маршруту. В целом технологии ИИ необходимы для автономности БПЛА при выполнении задач.

«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полёта по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы», — рассказал начальник войск РЭБ.