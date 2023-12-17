В конце года в России четырёхкратно выросло число DDoS-атак

Число DDoS-атак на телекоммуникационную сферу в России в октябре–ноябре увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом, прицельно затрагивая интернет-провайдеров в разных регионах. Аналитики StormWall выделили основные атаки в южных регионах, таких как Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону и Крым, а также некоторые в центральных областях. Атаки были направлены на различные уровни и элементы инфраструктуры, включая веб-сайты, сети и системы интернет-провайдеров.

В результате этих DDoS-атак клиенты российских интернет-провайдеров столкнулись с недоступностью региональных сайтов, таких как операторы связи, туристические компании, онлайн-магазины, финансовые учреждения и СМИ. Самые продолжительные атаки длились три дня, тогда как самая короткая продолжалась всего 20 минут. Аналитики подчеркнули, что региональные интернет-провайдеры и их клиенты понесли значительный ущерб от этих атак.

CEO и сооснователь StormWall, Рамиль Хантимиров, предупредил, что DDoS-атаки на телекоммуникационную сферу продолжаются, и многим провайдерам не хватает профессиональной защиты. Он советовал всем российским интернет-провайдерам активно заботиться о безопасности своей инфраструктуры и инфраструктуры своих клиентов.