В Конго зафиксировали возможную вспышку лихорадки Эбола

Опубликовано 30 января 2025, 22:291 мин.
В Конго зафиксировали возможную вспышку лихорадки ЭболаЗафиксированы 12 случаев, 8 — с летальным исходом
Портал STAT, освещающий проблемы мировой медицины, сообщил, что в западной части Демократической Республики Конго (ДРК) в Африке возникла потенциальная вспышка лихорадки Эбола. Если масштаб подтвердится, эта вспышка станет вторым всплеском вирусной геморрагической лихорадки в регионе. Вспышка зафиксирована в период с 10 по 22 января.
© Jerome Delay / AP
Сообщается, что 12 случаев заболевания зарегистрированы в Экваториальной провинции на северо-западе Конго. Восемь из этих случаев оказались летальными.
Биообразцы заболевших были отправлены для исследования в Национальный институт биомедицинских исследований в столице ДРК Киншасе.
Как отмечает источник, вспышка Эбола произошла в то время, когда администрация Трампа прекратила сотрудничество с ВОЗ. Кроме того, Танзания, граничащая с восточной частью ДРК, также столкнулась со вспышкой лихорадки Марбург, вызванной родственным вирусом.