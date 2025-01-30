В Конго зафиксировали возможную вспышку лихорадки Эбола

Сообщается, что 12 случаев заболевания зарегистрированы в Экваториальной провинции на северо-западе Конго. Восемь из этих случаев оказались летальными.

Биообразцы заболевших были отправлены для исследования в Национальный институт биомедицинских исследований в столице ДРК Киншасе.

Как отмечает источник, вспышка Эбола произошла в то время, когда администрация Трампа прекратила сотрудничество с ВОЗ. Кроме того, Танзания, граничащая с восточной частью ДРК, также столкнулась со вспышкой лихорадки Марбург, вызванной родственным вирусом.