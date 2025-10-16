В Конгрессе США выразили сомнения по поводу сделки с TikTok

Глава специального комитета Палаты представителей по вопросам Китая Джон Муленаар заявил, что участие китайской стороны в работе алгоритма может представлять угрозу национальной безопасности. Он ожидает дополнительных разъяснений по условиям сделки, которая предусматривает лицензирование технологии у китайской компании.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, одобряющий продажу TikTok консорциуму американских и международных инвесторов. Согласно документу, у компаний есть 120 дней на завершение сделки, а алгоритм TikTok должен быть дообучен и находиться под контролем новой структуры.

ByteDance сохранит менее 20% доли в американском подразделении TikTok. В совет директоров новой компании войдут семь человек, шестеро из которых будут представлять США.