В Корее на заводе ключевого поставщика аккумуляторов произошла серия взрывов

Сообщается, что причина взрыва остаётся неизвестной, но рабочие говорят о взрыве аккумуляторных элементов — взорвалась и загорелась партия из 35 тысяч элементов. Пожар охватил значительную часть завода, в результате чего погибли 22 человека.

Ситуацию прокомментировал Ким Чжэ Хо, профессор Университета Тэджон по предотвращению пожаров и стихийных бедствий. По его словам, пожар, вероятно, распространился слишком быстро, и рабочие не успели спастись.

Компания Aricell, основанная в 2020 году, производит литиевые аккумуляторы для датчиков и устройств радиосвязи. Согласно последней нормативной документации, в компании работают 48 сотрудников.