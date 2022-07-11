В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

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В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектомВ них они будут напоминать «Железного человека»
Представители национального полицейского управления Южной Кореи поделились планами на ближайшее будущее.
Так, например, они показали концепты правоохранительных органов страны будущего, которые будут защищать улицы городов в районе 2050 года. По планам специалистов, к тому времени вовсю будут использоваться робототехника, технологии искусственного интеллекта и «различные передовые решения».
Соответствующая программа развития получила название Police Future Vision 2050. В неё входят 5 ключевых стратегий и 14 проектов.
При этом специалисты отметили, что в их планы входит создание специальных костюмов, способных усилить физические возможности полицейских. Их отличительной особенностью может стать полноценная «вшитая» ИИ-система.
Это, а также беспилотные и летающие патрульные машины планируется разработать к 2027 году.