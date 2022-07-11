Наука и технологии
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В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

В них они будут напоминать «Железного человека»
Представители национального полицейского управления Южной Кореи поделились планами на ближайшее будущее.
В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

Так, например, они показали концепты правоохранительных органов страны будущего, которые будут защищать улицы городов в районе 2050 года. По планам специалистов, к тому времени вовсю будут использоваться робототехника, технологии искусственного интеллекта и «различные передовые решения».

Соответствующая программа развития получила название Police Future Vision 2050. В неё входят 5 ключевых стратегий и 14 проектов.

В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

При этом специалисты отметили, что в их планы входит создание специальных костюмов, способных усилить физические возможности полицейских. Их отличительной особенностью может стать полноценная «вшитая» ИИ-система.

Это, а также беспилотные и летающие патрульные машины планируется разработать к 2027 году.

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