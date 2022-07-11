В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

Так, например, они показали концепты правоохранительных органов страны будущего, которые будут защищать улицы городов в районе 2050 года. По планам специалистов, к тому времени вовсю будут использоваться робототехника, технологии искусственного интеллекта и «различные передовые решения».

Соответствующая программа развития получила название Police Future Vision 2050. В неё входят 5 ключевых стратегий и 14 проектов.