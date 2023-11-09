В Корее робот убил человека, перепутав его с коробкой с овощами

Согласно сообщениям, инцидент произошел на предприятии по сортировке перцев в провинции Южный Кенсан.

Работник компании, занимающейся робототехникой, проводил инспекцию робота, когда машина, спутав его с коробкой овощей, схватила и прижала к конвейеру, в результате чего мужчина получил смертельные травмы головы и груди.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, но, к сожалению, скончался от полученных травм.

Полиция сообщает, что робот был задействован в поднятии коробок с перцами и их перемещении на паллеты. Накануне запланированного на 8 ноября тестового запуска робота на заводе по сортировке перцев, мужчина проверял работу датчиков аппарата.

Изначально тест должен был состояться 6 ноября, но его отложили из-за проблем с датчиками робота.

После инцидента представитель комплекса Donggoseong Export Agricultural, владеющего заводом, призвал к созданию «точной и безопасной» системы работы. Это не первый случай несчастного случая с роботами в Южной Корее: в марте мужчина серьезно пострадал, оказавшись зажатым роботом на заводе по производству автомобильных запчастей.