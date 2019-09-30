В корпусах самолетов Boeing были обнаружены опасные трещины

Не успела американская компания толком оправиться от ущерба, нанесенного ей в результате отказа от самолетов Boeing семейства MAX по всему миру, как на горизонте замаячил новый скандал. В этот раз проблема связана с конструктивной ошибкой в проектировании предыдущего поколения самолетов компании — Boeing 737NG, которое представлено на рынке сразу четырьмя вариантами, имеющими обозначения −600, −700, −800 и −900.

В данном поколении самолетов были обнаружены трещины в вилочном соединении “pickle fork”, отвечающем за соединение крыльев с фюзеляжем. При помощи данного узла на фюзеляж самолета передается вся нагрузка от крыла, возникающая во время полета.

”Если этот узел сломается в воздухе, могут быть тяжелые последствия. Это соединение является ключевым для безопасности самолета, и его поломка в воздухе может обернуться катастрофой при самом неблагополучном сценарии”, — сообщил сиэтлский телеканал KOMO-TV.