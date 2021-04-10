Наука и технологии
Сегодня в 07:47
В косметике были обнаружили опасные для здоровья женщин вещества
Они могут привести к бесплодию
Ученые из университета Гранады обнаружили в некоторых косметических средствах химические вещества, которые опасны для здоровья женщин. В частности, они способны имитировать или и вовсе ограничивать действия гормонов.
Эти эндокринные разрушители способны спровоцировать гинекологическое заболевание эндометриоз. Оно, в свою очередь, может приводить к бесплодию. В рамках научной работы исследователи выяснили, что статистически, каждая десятая женщина репродуктивного женщина может столкнуться с этой болезнью. Данная угроза имеет место быть ввиду определенных ингредиентов, которые встречаются в составе разных косметических продуктов, в числе которых помады, лаки для ногтей и прочие.
Во время исследования специалисты привлекли 124 женщин, благодаря чему была зафиксирована связь между частым применением различной косметики и высоким уровнем парабенов и бензофенонов, увеличивающим вероятность развития эндометриоза.