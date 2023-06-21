В космической игре EVE Online появились таблицы Microsoft Excel

16:10, 21 июня 2023
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В космической игре EVE Online появились таблицы Microsoft ExcelДля удобства игроков
Разработчик многопользовательской космической стратегии EVE Online студия CCP Games сообщила о появлении в игре таблиц Microsoft Excel.
Внедрением таблиц и обеспечением совместимости разных продуктов занимались специалисты из Microsoft. Благодаря нововведению игроки смогут выводить в таблицы информацию о своих акаунта и персонажах. Также игрокам доступны диаграммы, графики и отчёты для более эффективного планирования своих действий и развития стратегии.
Как отмечается, в настоящее время EVE Online — единственная в мире игра, поддерживающая Microsoft Excel.