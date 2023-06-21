В космической игре EVE Online появились таблицы Microsoft Excel

Внедрением таблиц и обеспечением совместимости разных продуктов занимались специалисты из Microsoft. Благодаря нововведению игроки смогут выводить в таблицы информацию о своих акаунта и персонажах. Также игрокам доступны диаграммы, графики и отчёты для более эффективного планирования своих действий и развития стратегии.

Как отмечается, в настоящее время EVE Online — единственная в мире игра, поддерживающая Microsoft Excel.