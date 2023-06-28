В космос отправили первый чеченский спутник

Стартовавшая с космодрома «Восточный» ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту «Ахмат-1» — первый произведенный в Чеченской республике спутник.

Аппарат разработан Чеченским и Юго-Западным государственным университетами по программе «Дежурный по планете» федерального проекта Space-Pi, направленного на приобщение школьников и студентов к изучению космоса.

Предназначенный для отслеживания передвижения самолетов в радиусе 1,5 тысячи километров «Ахмат-1» оснащен модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) — технологии, позволяющей наблюдать за движением самолета с большой точностью и получать данные о его местонахождении в реальном времени. На спутнике впервые испытают технологию передачи данных напрямую от самолета на диспетчерский пункт.

«Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» во 27 июня. Основной полезной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-3, а кроме «Ахмата-1» на орбиту вывели еще 41 спутник.