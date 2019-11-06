В космосе начнут производить кроссовки

Ранее Adidas отправляла в космос мячи, что проанализировать движения “свободно летающих футбольных мячей в условиях микрогравитации”. Сейчас же компания объявила о новом исследовании, которое подразумевает производство обуви на МКС. Сообщается, что в рамках сотрудничества, Adidas направит на космическую станцию аппарат, с помощью которого выполняется наполнение специальными гранулами прослойки между подошвой и стелькой обуви. Таким образом компания планирует узнать, каким образом произойдет объединение гранул в условиях микрогравитации.

Планируется, что данный эксперимент будет реализован уже в следующем году. Также, Adidas отправит космонавтам готовые образцы кроссовок.