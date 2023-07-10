В Красноярске создадут центр обработки и хранения информации

IT-интегратор «Сибинтек», который работает внутри компании «Роснефть», планирует построить современный центр для хранения и обработки информации в Красноярске. Этот комплекс будет одним из самых больших в регионе и вместит около 100 серверных стоек.

Центр будет отвечать за информационные системы всех предприятий «Роснефти» в Восточной Сибири и обеспечивать безопасное хранение и эффективную обработку данных. Кроме того, специалисты компании «Сибинтек» предоставят прикладные сервисы и поддержку корпоративных приложений с помощью современных цифровых решений.

«Роснефть» подчеркнула, что новый центр будет полностью оснащён серверным оборудованием, произведённым в России. Это обеспечит надёжность и безопасность всех важных систем.

Создание нового центра хранения и обработки информации является частью стратегии «Роснефти» по цифровой трансформации производства. Он позволит удовлетворить возросшие потребности компании в Красноярском крае и обеспечить современный подход к обработке и хранению ценной информации.