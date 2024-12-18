В Красноярске установлены первые ультрабыстрые зарядки для автобусов

Компания Hyper запустила в Красноярске пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Новые ЭЗС работают с мощностью до 350 кВт и оснащены технологией SmartCharge и системой динамической балансировки мощности. В Hyper пояснили, что система позволяет регулировать максимальную мощность зарядки в зависимости от расписания транспорта, что помогает оптимизировать процесс и снизить нагрузку на энергосеть города.

Особенно актуальной технология становится в условиях резких перепадов температур и сильных морозов, что характерно для Красноярска. В компании отметили, что станции способны поддерживать стабильную работу даже при экстремальных условиях, обеспечивая эффективную зарядку электрического транспорта. Такой подход способствует развитию экологичного общественного транспорта и модернизации городской инфраструктуры.

Hyper планирует расширить технологию и запустить ультрабыстрые зарядные станции в других регионах России. В компании подчеркнули, что проект в Красноярске — важный шаг на пути к созданию федеральной сети для электробусов.