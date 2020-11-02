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В Красноярском крае запретят пользоваться Wi-Fi в торговых центрах из-за коронавируса
Сделано это для того, чтобы уменьшить посещение ТРЦ школьниками
Стало известно, что в Красноярском крае запретят пользоваться Wi-Fi в торговых центрах из-за коронавируса. Соответствующие изменения в указы для ограничения распространения COVID-19 в регионе были внесены губернатором Красноярского края Александром Уссом.
Так, уже с завтрашнего дня посетители торговых центров в регионе не смогут пользоваться общественными Wi-Fi. Помимо прочего губернатор также запретил организовывать семейные торжества в кафе и ресторанах, а также ходить на спортивные соревнования.
”Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками. Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет”, — объяснили нововведение в пресс-службе правительства региона.