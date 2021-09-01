В крупнейший интернет-магазин США начнут принимать на работу активных наркоманов

Со слов Bloomberg, речь идёт о тестах на курение марихуаны. Связано это с тем, что такие «испытания» приводят к потере до 30% потенциальных работников. При этом «заявление об отмене скрининга на этот наркотик» способно привлечь на 400% больше откликов на вакансии, считают в Amazon.

Что интересно, несмотря на открытость самой компании в вопросе допуска водителей, курящих марихуану, многие её партнёры «опасаются убирать скрининг» на данный тип наркотика. Связано это не только со страхом штрафов в тех штатах, где наркотик не легализован, но также и безответственности со стороны самих водителей.