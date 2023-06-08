В Крыму научились быстро получать компост

Исследователи из Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали технологию, позволяющую быстро перерабатывать в компост отходы птицеводства и животноводства с помощью микробного консорциума.

Для этого специально подобранный набор сочетаемых друг с другом микроорганизмов добавляется в питательную среду в лабораторных биореакторах, где для их роста подобраны оптимальные условия, параметры температуры и вращения. Все это позволяет ускорить процесс формирования микробного консорциума.

Его использование позволяет значительно ускорить компостирование — если раньше для него требовалось от четырёх до шести месяцев, то сейчас полтора-два.

Предполагается, что новая технология будет запатентована и внедрена на предприятиях и в сельском хозяйстве в течение года.