В Крыму разработали безопасные препараты против сорняков

Исследователи из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разработали биологически безопасные гербициды — средства для борьбы с сорняками — на основе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д).

Производное феноксиуксусной кислоты сегодня входит в состав многих гербицидов. Российские ученые получили новое органическое производное 2,4-Д, а также цинковые соединения на его основе. Уникальность новых средств в том, что при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность, подчеркнули разработчики.

Анализ токсичности показал, что многие микроорганизмы воспринимают данное соединение в малых дозах как фактор роста, а некоторые начинают в нем активно размножаться.

В больших же дозах синтезированные вещества эффективно борются с двудольными сорняками — подорожником, мышиным горошком, лютиком, клевером и многими другими представителями цветковых, основными вредителями в садах и огородах.

Исследователи отобрали два препарата, которые проявляют максимальную активность. Их планируют испытать в полевых условиях, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные в тепличных условиях результаты, рассказал один из исследователей, директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Гусев.

В течение нескольких лет ученые будут проверять, как препарат будет воздействовать на микроорганизмы в почве, будет ли он в ней накапливаться и как отразится на последующей урожайности.