Вещание двух радиостанций Крыма, «Спутник» и «Вера», было прервано угрозами главы военной разведки Украины ранним утром 23 февраля, в День защитника Отечества. Чегринец назвал этот вброс информационным терактом.

По словам общественного деятеля, на подобные действия украинских спецслужб необходимо отвечать предельно жёстко. Все виновные должны обязательно понести наказание.