В Крыму взлом местных радиостанций назвали информационным терактом

23:49, 23 февраля 2023
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В Крыму взлом местных радиостанций назвали информационным терактомИз-за угроз главы украинского ГУР в утреннем эфире
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец оценил прерывание вещания двух крымских радиостанций угрозами главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Фото: Mecart.com
Вещание двух радиостанций Крыма, «Спутник» и «Вера», было прервано угрозами главы военной разведки Украины ранним утром 23 февраля, в День защитника Отечества. Чегринец назвал этот вброс информационным терактом.
По словам общественного деятеля, на подобные действия украинских спецслужб необходимо отвечать предельно жёстко. Все виновные должны обязательно понести наказание.
Мы имеем дело с цифровым терактом, организованным украинскими спецслужбами.
Роман Чегринец
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма