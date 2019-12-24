В Крыму запустят производство электромобилей из российских комплектующих

”Мы довели локализацию производства до 93% и продолжаем замещать импорт. Не так давно мы начали применять преобразователи напряжения и электронную педаль "хода" тоже российские, тем самым отказавшись от импорта. Из импорта остались лишь энкодер (датчик), силовой контактор и контроллер-инвертор для тягового электромотора. Но и этим деталям уже есть российские аналоги, которые в настоящее время испытаны и проходят сертификацию. Мы планируем установить их на наш опытный электромобиль для испытаний уже весной 2020 года. После этого мы сможем с гордостью сказать, что "Эльтавр" - это 100% российские электромобили”, — рассказал Демурия.

Напомним, что на данный момент постоянными клиентами крымского предприятия в основном являются различные санатории на юге России. Но судя по словам директора компании, несмотря на это за последние 4 года электробусы, произведенные “Эльтавром” в общей сложности перевезли уже более 1 млн туристов.