В курсе английского языка Яндекса появился ИИ-переводчик

На платформе Яндекс Практикум появился AI-переводчик, работающий на базе YandexGPT. Инструмент предназначен для пользователей курсов английского и помогает эффективно осваивать новые слова, разбираться в значениях устойчивых выражений и понимать контекст.

Переводчик предоставляет точные переводы с учётом контекста, поясняет значение идиом и показывает примеры их использования. Также с его помощью можно узнать транскрипцию, дополнительные значения слов и определить их на английском языке. Пользователи могут переводить сразу несколько слов, выделяя их в одном предложении.

Инструмент доступен в разделе с интерактивным тренажёром внутри курсов английского. Его возможности интегрированы в занятия, что упрощает выполнение домашних заданий и способствует более глубокому пониманию материала.