В Курской области запустили первое полностью российское производство желатина

В селе Черницыно Курской области начал работу новый завод по производству желатина, используемого в пищевой и фармацевтической отраслях. Строительство этого высокотехнологичного предприятия стартовало в 2021 году, и его запуск произошёл 5 декабря. По планам, к 2025 году завод будет выпускать около 6 тыс. тонн продукции в год, что составляет половину потребностей российского рынка.

Этот завод стал первым в России, где желатин производится из полностью отечественного сырья. Агропромышленный холдинг «Мираторг» инвестировал более 4,4 млрд рублей в строительство завода. Запуск предприятия создал 100 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона.

Продукция завода будет использоваться в кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности, а также в напитках. Этот шаг направлен на поддержку стратегии импортозамещения, укрепление продовольственной безопасности страны и создание возможности для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.