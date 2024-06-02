В «Лаборатории Касперского» разработали приложение для поиска вирусов

«Лаборатория Касперского» создала портативное приложение KVRT (Kaspersky Virus Removal Tool) для проверки Linux-систем на вирусы и другие угрозы. Это приложение бесплатно и предназначено для сканирования и удаления вредоносных программ с компьютеров, работающих на Linux.

KVRT for Linux не является антивирусным продуктом, не защищает систему в реальном времени и не предотвращает атаки. Оно предназначено только для обнаружения и удаления угроз. Приложение может обнаруживать вредоносное ПО, а также законные программы, которые могут быть использованы для атак на систему.

Программа KVRT проводит сканирование файлов, памяти и загрузочных секторов. Она поддерживает консольный и графический режимы работы и может работать без прав администратора (root), но в этом случае функциональность ограничена. Данные о выявленных угрозах отправляются на серверы Kaspersky Security Network (KSN).

KVRT поддерживает различные дистрибутивы Linux и распространяется бесплатно. Пользователям нужно регулярно загружать новые версии приложения, так как автоматического обновления антивирусных баз нет.