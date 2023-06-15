В «Лаборатории Касперского» разработают защиту от мошеннических звонков

Команда «Лаборатории Касперского» активно борется с мошенническими звонками в мессенджерах, так как злоумышленники переключились на них после ужесточения контроля над обычными мошенническими звонками. Об этом рассказала Анна Кулашова, управляющий директор компании в России и странах СНГ, в интервью на ПМЭФ.

По словам Максута Шадаева, главы Минцифры России, в настоящее время 70-80% мошеннических звонков в России проходят через WhatsApp. Кулашова отметила, что злоумышленники активно приспосабливаются к ситуации и переносят свои атаки в мессенджеры, так как защита от мошеннических телефонных звонков значительно усилилась.

Она также подчеркнула, что в настоящее время сложно отследить и заблокировать вредоносные звонки в мессенджерах, поэтому «Лаборатория Касперского» работает над разработкой решений, которые помогут защитить пользователей и от этого типа атак. Цель команды — предоставить эффективные инструменты для борьбы с мошенничеством и обеспечить безопасность в сфере мессенджеров.