В «Лаборатории Касперского» создали универсальное ПО для защиты промышленности

По данным исследования «Лаборатории Касперского», лишь 20% компаний с распределёнными сетями и филиалами в России имеют защищённые все свои подразделения. В 2023 году вредоносные объекты атаковали 34,3% компьютеров систем управления, что свидетельствует о растущей сложности и таргетированности киберугроз. На выставке ИННОПРОМ-2024 «Лаборатория Касперского» представила новое решение для построения и защиты распределённых промышленных сетей — Kaspersky SD-WAN и Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Они обеспечивают защиту промышленных объектов с нестабильными сетевыми каналами или распределёнными системами управления.

Kaspersky SD-WAN — технология для создания отказоустойчивых распределённых сетей с централизованным управлением. Она гарантирует непрерывность производственных процессов и эффективное управление трафиком, обеспечивая безопасное разделение сети и стабильную работу в условиях нестабильных соединений. Решение использует беспроводные каналы связи и компактные портативные устройства, что особенно важно для удалённых и труднодоступных промышленных объектов. Технология Zero Touch Provisioning обеспечивает автоматизированную настройку сетевых устройств, упрощая процесс подключения новых объектов.

Kaspersky Industrial CyberSecurity — сертифицированная платформа для защиты промышленных объектов. Она включает в себя KICS for Nodes и KICS for Networks. Первый компонент предназначен для защиты рабочих станций и серверов АСУ на базе различных операционных систем, включая Windows и Linux, и выполняет функции сенсора системы. KICS for Networks является сервером платформы, обеспечивая управление активами и обнаружение уязвимостей, а также обнаружение сетевых аномалий и угроз. Это особенно важно для защиты программируемых контроллеров и промышленных маршрутизаторов. Совместное применение этих компонентов обеспечивает полный аудит безопасности систем промышленной автоматизации.