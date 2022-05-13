В Латвии запретили российские соцсети

При этом уже известны сроки, в которые должны уложиться местные провайдеры. Соцсети будут заблокированы уже на следующей неделе.

Руководитель NEPLP отметил, что соответствующее решение было принято в связи с принадлежностью платформ предпринимателю Юрию Ковальчуку, а также гендиректору VK Владимиру Кириенко. Оба внесены в санкционные списки ЕС.

Напомним, что ранее, 29 апреля, рижский суд снял запрет с показа пяти российских развлекательных телеканалов: ТНТ-Comedy, FRIDAY International и т.д. При этом Аболиньш тогда же заявил о своём несогласии с решением и намерении обжаловать его.