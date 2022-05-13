В Латвии запретили российские соцсети

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В Латвии запретили российские соцсетиИ даже не за взгляды, которые на них продвигаются
В Сети появилась информация о свежей инициативе латвийского правительства. По словам главы национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, в стране заблокируют российские соцсети VK, Одноклассники и «Мой мир».
При этом уже известны сроки, в которые должны уложиться местные провайдеры. Соцсети будут заблокированы уже на следующей неделе.
Руководитель NEPLP отметил, что соответствующее решение было принято в связи с принадлежностью платформ предпринимателю Юрию Ковальчуку, а также гендиректору VK Владимиру Кириенко. Оба внесены в санкционные списки ЕС.
Напомним, что ранее, 29 апреля, рижский суд снял запрет с показа пяти российских развлекательных телеканалов: ТНТ-Comedy, FRIDAY International и т.д. При этом Аболиньш тогда же заявил о своём несогласии с решением и намерении обжаловать его.