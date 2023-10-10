В Ленинградской области испытали первый прототип российского водородного судна

Российская компания Sitronics Group провела успешные испытания нового типа электрического судна, которое работает на водородной энергии. Это означает, что для его движения используется специальный электрохимический генератор (ЭХГ), который работает на топливных элементах. Этот генератор был разработан и интегрирован в энергетическую систему судна при помощи Центра водородных технологий АФК «Система».

Испытания судна проходили на реке Нева в Ленинградской области, неподалёку от верфи Emperium, и они были успешно завершены. Это означает, что технология работает, и судно способно двигаться с использованием водородной энергии.

Президент Sitronics Group, Николай Пожидаев, объявил о планах компании создать беспилотные пассажирские суда, которые будут доступны в России уже в следующем году. Прототипы таких судов уже проходят тестирование, и планируется, что система будет внедрена на коммерческих судах уже в 2024 году. Это означает, что в будущем мы можем увидеть более экологичные и передовые суда, которые работают на водородной энергии и способны совершать плавания без человеческого вмешательства.