В ЛЭТИ создали экономичный вариант шифрования данных

Учёные из Санкт-Петербургского электротехнического университета, «ЛЭТИ», разработали систему генерации случайных чисел, подходящую для маломощных устройств с высокими требованиями безопасности. В основе их метода лежат теория хаоса и использование фракталов, которые исследователи описывают как «математические матрёшки». Екатерина Копец, руководитель проекта, пояснила, что новый алгоритм сочетает простоту и способность генерировать числа, практически неотличимые от истинно случайных.

Одной из ключевых особенностей метода стало использование фрактальных функций вместо традиционных хаотических моделей, таких как «тент», которые часто имеют ограничения по числу комбинаций и подвержены эффекту «вырождения хаоса». Фрактальные функции устранили эти недостатки, а также сделали процесс генерации более экономным с точки зрения вычислительных ресурсов. Артур Каримов, старший научный сотрудник ЛЭТИ, отметил, что потенциал фракталов для хаотических систем практически безграничен и открывает новые направления для исследований.

На основе алгоритма уже создан генератор случайных чисел, который успешно прошёл тестирование в криптографии. Учёные также использовали его для анализа биологических сигналов, таких как звуки кашалотов, чтобы перевести их на математический язык. Эта разработка может найти применение в шифровании, проверке сигналов и создании новых технологий, основанных на обработке данных.