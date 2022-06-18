В личном кабинете «Госуслуг» появится виртуальная карта МИР

Новая функция позволит с большим удобством получать и использовать различные льготы, которые предоставляет государство. Первой мерой поддержки, которую можно будет оформить через новые виртуальные соцкарты, станет льготный проезд.

Для подтверждения льготы будет достаточно приложить смартфон к терминалу. Сначала такая функция будет доступна в Нижегородской области, а впоследствии — по всей стране.

Чтобы создать такую виртуальную социальную карту, нужно привязать данные физической карты к смартфону, затем ввести их в личном кабинете на «Госуслугах», выбрать из списка положенные льготы и отправить заявку. Количество дотупных льгот также будет расширяться.

«В рамках ПМЭФ-2022 глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платёжной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность интеграции карты "Мир" в личный кабинет на Госуслугах для упрощённого получения мер социальной поддержки. Таким образом льготами можно будет пользоваться при помощи виртуальной социальной карты», — сказано в сообщении Минцифры в Telegram.