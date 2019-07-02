В Лондоне человек выпал из летящего самолета

"30 июня в 15:39 сотрудников правоохранительных органов вызвали в столичный район Клапхэм на Оффертон-роуд после того, как в саду у дома было обнаружено тело”, — сказано в официальном сообщении Скотленд-Ярда. “На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу". При осмотре отсека шасси, были найдены бутылка воды, сумка и немного продовольствия. Полиция Лондона на данный момент занята установлением личности погибшего, а его тело отправлено на судмедэкспертизу. Предположительно, смерть наступила в результате сильного обморожения, полученного во время 9-и часового перелета.