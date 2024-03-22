В Лос-Анджелесе представили ИИ-помощник для школьников

Суперинтендант школ Альберто М. Карвальо попытался установить национальную ведущую систему образования в качестве центра инноваций, представив Ed в демонстрации в Ройбал-Лининг Центре западнее центра города. В свою очередь, Джоанна Смит-Гриффин, глава бостонской компании AllHere, отметила, что Ed является одним из наиболее передовых образовательных проектов.

Эд предлагает студентам мгновенные ответы на их вопросы и конкретные рекомендации. Хотя на данный момент чат-бот ограничен информацией внутри учебного округа, в будущем его функционал может быть расширен. Программа уже прошла успешное тестирование и доступна для использования в 100 школах, признанных наиболее «уязвимыми».