В Лос-Анджелесе представили ИИ-помощник для школьников

Опубликовано 22 марта 2024, 17:54
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В Лос-Анджелесе представили ИИ-помощник для школьниковОн будет давать рекомендации по обучению
В учебном округе Лос-Анджелеса был представлен долгожданный искусственный интеллект под названием «Эд», который стал новым советником для учеников, предлагая помощь в оценках, результаты тестов, посещаемость и даже конкретные задания. Программа также предоставляет советы по чтению и помогает студентам справляться с не учебными вопросами.
Суперинтендант школ Альберто М. Карвальо попытался установить национальную ведущую систему образования в качестве центра инноваций, представив Ed в демонстрации в Ройбал-Лининг Центре западнее центра города. В свою очередь, Джоанна Смит-Гриффин, глава бостонской компании AllHere, отметила, что Ed является одним из наиболее передовых образовательных проектов.
Эд предлагает студентам мгновенные ответы на их вопросы и конкретные рекомендации. Хотя на данный момент чат-бот ограничен информацией внутри учебного округа, в будущем его функционал может быть расширен. Программа уже прошла успешное тестирование и доступна для использования в 100 школах, признанных наиболее «уязвимыми».