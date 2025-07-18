В М.Видео-Эльдорадо рассказали, что россияне чаще всего покупают днём и ночью

С полуночи до шести утра в приоритете оказываются товары для дома и досуга. Особенно востребованы компьютеры — на них приходится 12% всех ночных заказов. Также активно покупают телевизоры и холодильники (по 10%), плиты (9%) и портативные колонки (8%). Эксперты связывают это с тем, что именно вечером и ночью у людей появляется время обсудить крупные бытовые покупки или заняться отложенными делами. Кроме того, ночной онлайн-шопинг популярен среди тех, кто работает по сменному графику.

В дневные часы с 12:00 до 18:00 наибольшим спросом пользуются устройства, необходимые для работы и бытовых задач. Лидером стали мобильные телефоны, составляющие 14% заказов. Многие покупают смартфоны как основной рабочий инструмент. За ними следуют компьютеры (10%) — их активно обновляют в течение дня, когда есть возможность уточнить характеристики и проконсультироваться. Также днём чаще приобретают телевизоры (11%), стиральные машины (9%) и холодильники (8%), решая заранее запланированные вопросы по замене техники на более новые и энергоэффективные модели.

Компания отмечает, что структура спроса зависит не только от времени суток, но и от сезонных факторов — например, появления новинок, распродаж, спортивных событий и праздников.