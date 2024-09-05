В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали о самых популярных играх среди россиян

В первом полугодии 2024 года рынок видеоигр заметно сдвинулся в пользу новой консоли PlayStation 5. Если в прошлом году на вершине топ-10 самых продаваемых игр доминировали версии для PlayStation 4, то теперь шесть из десяти мест занимают игры для PS5. Это говорит о значительном интересе к новому поколению консолей.

Сергей Мезин, руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» в «М.Видео-Эльдорадо», объясняет этот переход нехваткой PlayStation 4 на российском рынке и ограниченными поставками. Он также добавляет, что PS5 предлагает улучшенную графику и дополнительные функции, что делает её более привлекательной для геймеров. При этом консоли Xbox и Nintendo остаются менее популярными в России.

В числе хитов на дисках в первом полугодии 2024 года оказались такие игры, как Grand Theft Auto 5 (GTA 5), Mortal Kombat 11: Ultimate и «Ведьмак 3: Дикая Охота», каждая из которых была представлена как для PS5, так и для PS4. Также в топ-10 попали Red Dead Redemption 2 (PS4), Mortal Kombat 1 (PS5), Hogwarts Legacy (PS5) и Marvel Человек-паук 2 (PS5). Популярными франшизами за последние годы стали футбольный симулятор EA Football Club, Grand Theft Auto, Mortal Kombat и Assassin’s Creed.