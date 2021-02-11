В "М.Видео" началась распродажа техники Huawei

В акции участвуют различные устройства бренда, в числе которых смартфоны, планшеты, колонки, беспроводные наушники и прочие. Так, колонку Huawei Sound Starry Night можно приобрести за 11 990 рублей вместо прежних 13 990 рублей.

В то же время, смартфон Huawei P Smart 2021 в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней можно купить за 13 990 рублей вместо прежних 16 990 рублей.

Ознакомиться со всеми товарам производителя, которые предлагаются со скидками, можно по этой ссылке. Помимо прочего “М.Видео” предусмотрел дополнительную выгоду на сервисы Huawei.