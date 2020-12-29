Наука и технологии
Сегодня 14:07
В "М.Видео" раскупили новую партию PlayStation 5 за считанные минуты
Новые поставки ожидаются уже в 2021 году
Нескольким ранее “М.Видео” объявил о том, что в магазин, несмотря на мировой дефицит, прибудет новая партия PlayStation 5. Сейчас же ритейлер сообщил о том, что все приставки были распроданы за считанные минуты.
”Друзья, как мы и обещали, сегодня днём было выпущено ограниченное количество консолей в продажу. Спрос на них чрезвычайно высок, поэтому разобрали их за считанные минуты. Заказы можно было оформить через контактный центр, в мобильном приложении и магазинах”, - рассказали представители российского магазина, отметив, что все оформленные заказы сейчас на стадии обработки. Их формируют и отправляют непосредственно в магазины.
Рассчитывать на новые поставки пятого поколения консоли Sony можно лишь в следующем году.