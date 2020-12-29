В "М.Видео" раскупили новую партию PlayStation 5 за считанные минуты

”Друзья, как мы и обещали, сегодня днём было выпущено ограниченное количество консолей в продажу. Спрос на них чрезвычайно высок, поэтому разобрали их за считанные минуты. Заказы можно было оформить через контактный центр, в мобильном приложении и магазинах”, - рассказали представители российского магазина, отметив, что все оформленные заказы сейчас на стадии обработки. Их формируют и отправляют непосредственно в магазины.

Рассчитывать на новые поставки пятого поколения консоли Sony можно лишь в следующем году.