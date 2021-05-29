Наука и технологии
Сегодня в 15:41
В "М.Видео" распродажа гаджетов Samsung
До -25%
В официальном магазине российского ритейлера "М.Видео" стартовала распродажа гаджетов Samsung. На ней со скидками до 25% можно ухватить “умные” часы, смартфоны, планшеты и прочие устройство южнокорейской компании.
Так, наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds Pro Violet можно ухватить в рамках акции за 14 990 рублей. Напомним, что в обычное время их продают за 17 990. Они получили поддержку системы активного подавления шума.
Смартфон Samsung Galaxy S21+ на 256 ГБ, в свою очередь, можно ухватить на 10 тысяч дешевле — стоимость упала с 89 990 рублей до 79 990. Модель оснащена 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с частотой обновления 120 Гц, поддержкой 5G, а также аккумулятор на 4800 мАч и 8 ГБ оперативной памяти.
На 8 тысяч дешевле предлагается планшет Samsung Galaxy Tab S7+ LTE.
Ознакомиться со всеми гаджетами Samsung, которые доступны в рамках распродажи со скидками, можно по этой ссылке.