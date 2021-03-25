В "М.Видео" распродажа техники для дома и кухни

В акции участвуют устройства таких производителей, как Tefal, Rowenta, Moulinex и прочих.

Так, стоимость фена Rowenta Compact Pro+ CV6930F0 упала в рамках акции с 8 190 рублей до 2 990. Кофемашину капсульного типа Dolce Gusto Krups Infinissima, в свою очередь, можно купить за 4 990 рублей, тогда как в обычное время ее продают за 8 990. Упала цена и на робот-пылесос Tefal X-plorer Serie 20. Ранее его можно было купить за 20 990 рублей, тогда как сейчас за 11 990.

Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.